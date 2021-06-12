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Sağlık Bakanlığı toplam aşı sayısını duyurdu

Anadolu Ajansı
Sağlık Bakanlığı toplam aşı sayısını duyurdu

Sağlık Bakanlığı aşı yapılan toplam kişi sayısını duyurdu. İllere göre aşılanan kişi sayıları da açıklandı.

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Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 33 milyonu aştı.

Veriler, Bakanlığın Koronavirüs Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda paylaşıldı.

Aşılama kampanyasında son tablo

Buna göre, toplam yapılan aşı sayısı 33 milyon 3 bin 890'a yükseldi.

Birinci doz uygulanan kişi sayısı 19 milyon 390 bin 926 olurken, bu sayı ikinci doz için 13 milyon 612 bin 964 olarak kaydedildi.

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