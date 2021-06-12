BIST 1.461
DOLAR 8,39
EURO 10,16
ALTIN 506,76
HABER /  GÜNCEL

TOGG Yönetim Kurulu toplantısı Gemlik tesisinde yapıldı! Fabrikadan son fotoğraf

TOGG Yönetim Kurulu toplantısı Gemlik tesisinde yapıldı! Fabrikadan son fotoğraf

TOGG Yönetim Kurulu toplantısı Gemlik tesisinde gerçekleşti. Ayrıca yerli otomobil fabrikasındaki inşaatttan fotoğraf da paylaşıldı.

Abone ol

Gün geçtikçe Türkiye'de TOGG heyecanı artmaya devam ediyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu toplantısı Gemlik tesisinde gerçekleşti.

Fabrikadan son fotoğraf 

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un resmi hesabından TOGG'un fabrikasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Türkiye'nin Otomobili TOGG'dan yapılan açıklamada, "Planlarımız doğrultusunda ilerleyen 'Yeni Lig Gemlik' ile ilgili TOGG Yönetim Kurulu üyelerimiz tesis inşaatını gezerek bilgi aldılar." denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yerli otomobil TOGG'da çok önemli gelişme! 2 bakanlık yıl sonuna kadar hazır edecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Uluslararası İlişkiler'den mezun oldu iş bulamadı vakit geçirmek için gittiği kursta iş sahibi oldu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İzmir'de kasiyer müşteriye sinirlendi ateş açtı
Miçotakis'ten Türkiye'ye NATO zirvesi öncesi pozitif mesajlar
DSÖ'den Kovid-19 aşısı olanlara maske uyarısı! Takmak gerekli
Kahramanmaraş'ta rektörün kızı sınavı kazanamadı istifa ve iddialar havada uçuştu
Bebeklere de kullanılan ağrı kesici ateş düşürücü Paranox'a toplatma
Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti
LGS sonuçlarının tarihi belli oldu! Soru iptali var mı?
Macron'a tokat atan protestocu 4 ay hapis yatacak
Yorumlar 11 yorum