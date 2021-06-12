Bebeklere de kullanılan ağrı kesici ateş düşürücü Paranox'a toplatma

Ağrı kesici, ateş düşürücü olarak kullanılan Panarox isimli ilaca toplatma kararı verildi.

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Sağlık Bakanlığı, ağrı kesici-ateş düşürücüler grubunda yer alan Paranox 120 mg/15 mg Supozituvar isimli ilacın piyasadan toplatılması talimatını verdi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ağrı kesici-ateş düşürücü Paranox isimli ilacın piyasadan toplatılmasına karar verdi. Paranox hafif ve orta şiddette ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil fakat belirtileri giderici) tedavisinde kullanılıyor.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun duyurusu şöyle: "Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.'nin ruhsatına sahip olduğu "Paranox 120 mg/ 15 mg Supozituvar" adlı ürünün piyasada bulunan tüm partilerine, Kurumumuz Komisyonlarınca alınan karar gereği, 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Geri Çekme Yönetmeliği"ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."