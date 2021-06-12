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Adana'da firari 90 kişiye operasyonu

Adana'da firari 90 kişiye operasyonu

ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis ve para cezası olan, çağrıldıkları davalara gitmeyen 90 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla il genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunup teslim olmayan, para cezalarını yatırmayan ve ifadeye çağrılmasına rağmen gitmeyen 90 kişinin adresini belirledi.

Çok sayıda gözaltı var
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adresleri tespit edilen kişilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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