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Hakkari'de 30 kilo 400 gram eroin yakalandı

Hakkari'de 30 kilo 400 gram eroin yakalandı

Hakkari Valiliği, güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda boş araziye saklanmış 30 kilo 400 gram eroin, 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde boş arazide 30 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, bir kişi göz altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam etti.

Bu çerçevede, dün batı illerine uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine Cumhuriyet Mahallesi Kuruköy Caddesi yakınındaki boş arazide yapılan aramada 30 kilo 400 gram eroin, 8 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

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