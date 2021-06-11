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Türkiye 11 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 11 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 224 bin 128 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359, can kaybı 48 bin 593 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Haziran 2021 Cuma günü verilerine göre; son 24 saatte 224 bin 128 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 561 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 69 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e çıktı.

Toplam test sayısı 56 milyon 570 bin 784'e ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359, vefat sayısı 48 bin 593, ağır hasta sayısı 997 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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