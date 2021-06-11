CHP'li Didim Belediye Başkanı'nın tecavüz skandalında ikinci perde

AYDIN'da CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın iş istemeye gelen kadına tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili verilen 'kovuşturmaya yer yoktur' kararını kadın hakim kaldırdı. Soruşturma sil baştan yapılacak.

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AYDIN'da kendisine iş istemeye gelen S.T.'ye meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada verilen 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı kaldırıldı.

Mağdur kadın S.T.'nin avukatı Murat Sultansu'nun ünlü sanatçı Zerrin Özer'den alıntı yaparak Söke Sulh Ceza Hakimliğine yaptığı itiraz kabul edildi. Söke Sulh Ceza Hakimi Ebru Ümüş Çevik, Didim Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı eksik delil toplayarak tamamladığı gerekçesiyle 'kovuşturmaya yer yoktur' kararını kaldırdı.

İfadeler yeniden alınacak Adeta hukuk dersi veren ve Cumhuriyet Savcısının görevlerini tek tek sıralayan Hakim Çevik, mağdur S.T.'nin yeniden çağrı yapılarak Cumhuriyet Savcısı huzurunda ifadesinin alınması, olayın ilk yaşandığı tarihin gün-ay-yıl olarak belirlenip bu tarihte hangi numarayı kullandığı ve şüphelilerin hangi numaradan aradığının sorulması, olayın ilk yaşandığı tarih ve sonraki zaman aralığında şüphelilerin kullandığı telefon numaralarının UYAP kaydı ve benzeri yollarla tespit edilmesini istedi.

Bu kararla Didim Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişleterek yeniden yapıp dosyayı Söke Sulh Ceza Hakimliğine gönderecek. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı da Atabay ve diğer şüpheliler hakkında iddianame hazırlayacak. İddianame kabul edilirse de Söke Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaklar.

"Hakim hukuk dersi verdi"

S.T.'nin avukatı Murat Sultansu, "Söke Sulh Ceza Hakimliği, Didim Cumhuriyet Başsavcılığına, 'Yeni soruşturma numarası açma. Eksikleri topla ve dosyayı bana gönder' demiştir. Kararda basit şüphe olması durumunda dahi iddianamenin düzenlenerek dava açılması hususunda CMK'deki hükümleri dayanak göstermek suretiyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığına hukuk dersi vermiştir" dedi. (Sabah)