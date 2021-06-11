Dünya genelinde 2 milyar 300 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 300 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Türkiye, 32 milyon 605 bin 323 doz ile 10. sırada yer aldı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı verilerinin derlendiği 'Ourworldindata' sitesine göre; dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 300 milyon dozu aştı.

Çin, 845 milyon 300 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 305 milyon 690 bin ile ABD, 246 milyon 90 bin ile Hindistan, 75 milyon 890 bin ile Brezilya, 69 milyon 740 bin ile İngiltere, 59 milyon 40 bin ile Almanya, 42 milyon 540 bin ile Fransa, 40 milyon 500 bin ile İtalya, 36 milyon 160 bin ile Meksika, 32 milyon 605 bin ile Türkiye, 31 milyon 950 bin ile Rusya, 31 milyon 630 bin ile İspanya, 30 milyon 700 bin ile Endonezya, 27 milyon 730 bin ile Kanada, 23 milyon 630 bin ile Polonya ve 21 milyon 410 bin ile Japonya izledi.

Türkiye en çok aşı yapılan 10. ülke Sağlık Bakanlığının verilerine göre; Türkiye'de bugüne kadar 32 milyon 605 bin 323 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 38 oldu. 19 milyon 50 bin 937 kişiye ilk doz, 13 milyon 554 bin 386 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısının 139 olduğu Doğu Afrika'daki ada ülkesi Seyşeller oldu. Seyşeller ile 9 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 137, Malta'da 129, San Marino'da 127, İsrail'de 122, Bahreyn'de 109, Moğolistan'da 107, Şili'de 104 ve İngiltere'de 102 oldu.