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Galatasaray yeni transferleri Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı peş peşe açıkladı

Anadolu Ajansı
Galatasaray yeni transferleri Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı peş peşe açıkladı

Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile Ayraç Kara'yı kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılı kulüpten her iki futbolcu için de Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklaması yapıldı.

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Galatasaray, savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbolcuya 2021-2022 sezonu için 5 milyon, 2022-2023 sezonu için 5 milyon 500 bin, 2023-2024 sezonu için de 6 milyon lira sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.

Alpaslan Öztürk, Türkiye kariyerinde Kasımpaşa, Eskişehirspor, Elazığspor ve Göztepe takımlarında forma giymişti.

Aytaç Kara'da Aslan oldu

Galatasaray, orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yı da kadrosuna kattı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada 28 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Aytaç Kara'ya her bir sezon için 6 milyon lira sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.

Aytaç Kara, kariyerinde Eskişehirspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa formalarını giymişti.

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