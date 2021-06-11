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FETÖ'cü isimden HDP'li Gergerlioğlu'nu zora sokacak itiraflar

FETÖ'cü isimden HDP'li Gergerlioğlu'nu zora sokacak itiraflar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) itirafçısı Muhammet G., "Doğum sonrası gözaltına alınması durumunda eşimin fotoğrafını HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na göndermem istendi. Sosyal medyadan gündem oluşturulacağı söylendi" dedi.

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Teslim olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Muhammet G., itirafçı olmak istediğini belirterek örgüte dair bildiklerini anlattı.

Örgütün yeni doğum yapmış kadınların üzerinden gündem oluşturmaya çalıştığını ifade eden Muhammet G., milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na da fotoğraflar gönderildiğini söyledi.

FETÖ ve HDP'nin işbirliği

Doğum yapan eşi hakkında yakalama kararı olduğunu kaydeden Muhammet G., "Cahit kod adlı örgüt üyesi, Viber programı üzerinden benimle irtibata geçti. Eşimin doğum sonrası gözaltına alınması durumunda büyük çocuğumun ve eşimin fotoğrafını yollamamı istedi. Bu fotoğrafı HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na göndermem halinde gündem oluşturabileceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra eşinin FETÖ'den gözaltına alındığını anlatan Muhammet G., örgütün kendisiyle yeniden irtibata geçtiğini belirtti.

"Benden özellikle ağlayan çocuk fotoğrafı göndermemi istediler" diyen Muhammet G., "Ayrıca açıklama olarak da 'Eşim KOM şube ekipleri tarafından sabaha karşı çocuklarımın gözü önünde hunharca bir şekilde alındı' yazmamı söylediler. Bu notu ve fotoğrafları Ömer Faruk Gergerlioğlu'na göndermemi istedi. Milletvekili, kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak gündem oluşturacaktı. Cahit kod isimli şahıs, Türkiye ve dünyada gündem yaratmak için bu şekilde örgüt üyeleriyle irtibata geçer ve bunu aracı olacak şahıslarla sosyal medyalara taşırdı" dedi.

İtirafçılara örgüt baskısı

Eşinin itirafçı olduğunu Halit kod adlı Halil İbrahim Ö.'den öğrendiğini söyleyen Muhammet G., eşinin etkin pişmanlıktan vazgeçmesi için örgütün baskı yaptığını anlattı. (Yeni Şafak)

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