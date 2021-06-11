Sabahat Akkiraz aslen nereli kaç yaşında hiç evlendi mi?

Türküleri ve farklı yorumuyla dinleyenleri mest eden Sabahat Akkiraz'ın hayatı merak konusu oldu. Aslen Sivas Kangal doğumlu olan Sabahat Akkiraz 66 yaşında. Bir dönem milletvekili de olan Sabahat Akkiraz evli mi, eşi kimdir? Sabahat Akkiraz çocukları var mı?

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Sevilen türküleri dilden die dolaşan Sabahat Akkiraz bu akam Volkan Konak'ın konuğu olacak. Bir dönem CHP'den milletvekili olarak Meclis'e giren Volkan Konak aslen Sivas Kangal doğumlu ve 66 yaşında. Arif Sağ, Musa Eroğlu gibi ustalarla çalışan Sabahat Akkiraz, bağlama çalmayı küçük yaşlarda öğrenmiş. Peki Sabahat Akkiraz hiç evlendi mi, evli mi, çocukları var mı?

Sabahat Akkiraz kimdir, hayatı: 1957 yılında Mersin’de dünyaya gelen Sabahat Akkiraz, doğum tarihi konusunda anne ve babasının farklı şeyler söylediğini, hüviyetini çıkartan dedesinin doğum günü olarak anne babasının evlilik yıldönümü olan 6 Şubat tarihini yazdırdığını, ayrıca kimliğinde 1955 yazmasına rağmen 1957’de, Mersin’de doğduğunu belirtmiştir. Müzik eğitimine aile içinde başlayan, Sivas’ın Kangal ilçesi Yaylacık Köyü’nde büyüyen Akkiraz, çocukluk yıllarında ailesi ile birlikte Almanya’ya göç etmiştir. İlk ve ortaokulu Almanya’da bitiren, 1983 yılında ise Türkiye’ye dönen Akkiraz, Şafak Söktü adını taşıyan ilk albümünü çıkarmıştır. İlerleyen yıllarda ise Arif Sağ, Musa Eroğlu, Muhlis Akarsu, Aşık Daimi, Feyzullah Çınar, Davut Sulari gibi sanatçılarla çalışmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili seçilen ve daha sonra istifa eden Sabahat Akkiraz, orta derecede Almanca biliyor.

Sabahat Akkiraz nereli: Ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz aslen Sivaslıdır. Mersin’de doğan ve Sivas’ta çocukluk yılları geçen ve Almanya’da büyüyen Akkiraz’ın babası Sivas Kangallı, annesi ise Malatya Arguvanlıdır.

Sabahat Akkiraz evli mi: Sabahat Akkiraz evli değildir. Aşkı bulamadığı için evlenmediğini dile getiren Akkiraz, babasının halasının da evlenmediğini ancak 60 yıl aşık olduğu adamla yaşadığını dile getirmişti. Kendisinin de aşkı beklediğini, aşkın kutsal olduğunu söyleyen Akkiraz, çok güzel bir aileye sahip olduğunu, yeğenlerini çok sevdiğini ve onlarla ilgilendiğini kaydetti.

Sabahat Akkiraz albümleri

Gül Yüzlü Sevdiğim (1982)

Şafak Söktü (1983)

İnsana Muhabet Duyalı (1984)

Bir Gerçeğe Bel Bağladım (1985)

Boş Yere Kavgayı Zahmet Biliriz (1986)

Fazilet (1988)

Deli Gönül - Bu Sene (1989)

Bendeki Yaralar (1990)

Yalan Dünya (1992)

Dostların Anısına (1993)

Dağlar Kardeşimi Geri Verin (1994)

Yiğit İnsanların Türküleri (1996)

Türkülerle Gide Gide (1997)

Yüreğimin Sesi (1999)

Deli Derviş (2000)

Chante Alevite/ Alawite Singing - Long Distance (2001)

Lamekan (2002)

Konserler (2002)

Kaygusuz (2003)

Seyran (2006)

Külliyat (2006) (Orient Expressions'la birlikte)

Türkü Hayattır (2007)

Birlikte Türküler Söylüyoruz (2008) (Mustafa Özarslan'la birlikte)

Dillerdeki Türküler (2010)

Yine mi Figan Var Dostların Anısına (2010)

Seçmeler (2011)

Turap (2014)

Sabahat Akkiraz & Dostları 47 (2017)