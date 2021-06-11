Akşener'den Erdoğan'a tepki: Hay hay muhterem kalk o sandalyeden

İYİ Partili Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında söylediği "Açsa sen doyur" sözlerine tepki göstererek "Hay hay muhterem kalk o sandalyeden" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti çalışmaları kapsamında Zonguldak esnafını ziyaret etti.

Ziyaretini duyup çevrede toplanan esnafa ve evlerinin balkonlarından kendisini takip eden vatandaşlara seslenen Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu haftaki grup toplantısında sarf ettiği "Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin" sözlerine tepki göstererek şu konuşmayı yaptı:

Ağalar nerede?

"Burada esnafla, dertli insanlarla konuşurken ben propaganda yapmıyorum o dükkanın içinde. Sadece sizi konuşuyoruz, Meclis'e getiriyoruz ve çözümü için talepte bulunuyoruz. Çok rahatsız oluyor ağalar… Bir şey daha görüyorum, benim dışında gelen yok. Ağalar nerede? Hadi genel başkanları geçtik, milletvekilleri gelmiyor. Siyaset, seçmenin özne olduğu, velinimet olduğu bir görevdir. Unutuldunuz… Nasıl müşteri, esnafın velinimetiyse; siyasetçinin de velinimeti seçmendir. Ben, sizin velinimet olmanız için geziyorum"

Hay hay muhterem kalk o sandalyeden

"Safranbolu'da kahveci esnafı bana bir tane pankart verdi, “Açız… açız… açız…” yazıyor. Ben de onlara söz verdim, (pankartı) Meclis'te göstereceğim dedim. Gösterdim, ağa kızdı… Çok kızdı… Kahveci esnafına döndü dedi ki, “Nankörler…” Döndü bana dedi ki, “Madem bunlar açsa sen doyur…” Hay hay muhterem, kalk o sandalyeden. Devletin görevi açları doyurmak, çıplağı giydirmek, işsize iş vermektir."

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahla saldırı

Ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıya ilişkin, sabah saatlerinde belediye başkanıyla görüştüklerini ve tam olarak ne olduğuna dair fikirlerinin bulunmadığını dile getirdi.

Bu tür saldırıların Türkiye'de çok olağan hale geldiğini ileri süren Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Asıl sorgulanması gereken budur. Bu tür olaylarda faillerin bulunup, 'Bu nedir'in cevabının alınamayacağı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Benim evim basıldı, failleri beraat etti. Sayın Kılıçdaroğlu lince uğradı, failleri beraat etti. Şimdi böyle bir Türkiye'de Yomra Belediye Başkanımızın hem de kurşunla karşılaşması çok çok vahim bir hadisedir. Allah korumuş, canına bir şey olmamış. Herkes adına ve İYİ Parti Genel Başkanı olarak söyleyeceğim şudur; bir eski içişleri bakanı olarak hem hakimlere hem savcılara hem kolluk güçlerinin yöneticilerine, siyasilere sesleniyorum. Her bir vukuat, linç, baskın, haksızlık hukuki olarak ortada bırakıldığı zaman, takipsizlik verildiği, hiçbir hukuki ceza verilmediği zaman yarın insanlar sokakta gezemez hale gelir ve nitekim öyle. Bir başka şey daha olur, bu devran döndüğü zaman bu konunun arkasında durup hukuku işletmeyenler, benzer durumlarla karşı karşıya kalırlar. Türkiye kabile devleti haline döner. Dolayısıyla devlet insanlığının, devleti yönetmenin ciddiyetinin önde olması gerekiyor. Ben bugün Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum. Bu tür olayların önünün kesilmesi için yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor."

Kanal İstanbul ile ilgili yöneltilen soruyu da cevaplayan Akşener, Kanal İstanbul için atılacak her türlü adımın dönülemeyecek derecede zarar vereceğini iddia etti.

Akşener, gündemde yer alan erken seçim tartışmalarına ilişkin ise "Şimdi seçmen erken seçim istiyor. Biz seçmenin sesiyiz, halkın avukatı demek. Biz vatandaşın avukatı olarak, aynı zamanda iktidarı denetleyen, yönlendiren size dair talepleri ileten bir pozisyondayız. Muhalefetin anlamı budur. Şimdi seçmen diyor ki seçim isteyin, dayanamıyoruz artık, haksızlıklara dayanamıyoruz." ifadesini kullandı.