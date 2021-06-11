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Yaz tatilinden sonra başlıyor! TV100'den ayrıldı işte Okan Bayülgen'in yeni adresi

Yaz tatilinden sonra başlıyor! TV100'den ayrıldı işte Okan Bayülgen'in yeni adresi

Yıllar sonra ekrana TV100 ile dönen Okan Bayülgen'in yeni adresi belli oldu.

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Her salı saat 21.30'da 'Okan Bayülgen ile Nokta' programını sunan Bayülgen, Haber Global ile anlaştı. Okan Bayülgen'in Haber Global'de programlarına yaz tatilinin ardından Ağustos ayında başlayacağı öğrenildi. Bayülgen, son olarak, kendi hayatından izler taşıyan “Göz Açıp Kapayıncaya Kadar” isimli kahve belgeselini izleyiciyle buluşturmuştu.

Bayülgen'in Haber Global'la anlaşmasının ardından kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Televizyon hayatına Satel TV'de klipler sunarak başlayan Bayülgen, ATV ekranlarında gece yarısında yayına başlayan Gece Kuşu adlı farklı program ile adını duyurdu. Gece Kuşu'nun ardından Late Night Show tarzını 100 gece boyunca Televizyon Çocuğu ile devam ettirdi.

Amacı yapmacık samimiyeti yok etmekti
Gecenin bir saatinde sessiz sedasız yayına başladığında amaçladığı şey, izleyici ve sunucu arasındaki yapmacık samimiyetle örülü ilişkiyi yok etmekti. Agresif tavırları ve ilk "uçurmaları" başlarda kamuoyunun sesini kısma yönünde hayli totaliter bir tavır olarak görülse de asıl eylem bu düzeni kuranlara karşıydı.

Bacağından vuruldu
Program ekibi olarak ATV ile yollarını ayırdıktan sonra iki yıla yakın ekranlardan uzak kalan Bayülgen bu ara içerisinde 1997 yılında bacağından vuruldu; saldırganı Murat Çakmak, Bayülgen`in oynadığı İstanbul Kanatlarımın Altında filminde Osmanlı`ya hakaret ettiğini düşündüğünden dolayı bacağından vurduğunu söyledi.

Zaga ile zirve yaptı
Ayrıca, bu ara içerisinde ATV`de sadece 13 bölüm süren Utanmaz Adam dizisinde rol almıştır. Bu aradan sonra Kanal D'de sunduğu Zaga ile geri döndü. Sürekli değişen ekipler, skeçler, jenerikler, dekor, orkestra ve farklı program anlayışı, canlı telefon bağlantıları, içinde barındırdığı beklenmedik tuhaflıkları ve Medya Arkası ile kısa bir dönemin haricinde Cumartesi geceleri yayınlanan Zaga, Türk televizyon hayatındaki uzun soluklu ve yeni bir anlayışın ürünü özgün bir program olarak kendine kemik bir izleyici kitlesi oluşturmuştur.

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