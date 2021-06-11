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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı'na destek

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı'na destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'a destek paylaşımında bulundu.

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Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e ve futbolculara, "Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun." diye seslendi.

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