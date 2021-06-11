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Bakan Süleyman Soylu'dan Avrupa Uyuşturucu Raporu'yla ilgili paylaşım

Bakan Süleyman Soylu'dan Avrupa Uyuşturucu Raporu'yla ilgili paylaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa Avrupa, tamamen uyuşturucuya teslim olurdu." ifadelerini kullandı.

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Bakan Soylu, sosyal medya hesabından "Bağımsız ol" etiketiyle 2021 Avrupa Uyuşturucu Raporu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye ve Avrupa'da yakalanan uyuşturucu istatistiklerine yer veren Soylu, "Avrupa 'MAL' bulmakta zorlanıyor. Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa Avrupa, tamamen uyuşturucuya teslim olurdu. Çocuklarımızı, kuzularımızı, Dicle'nin, Fırat'ın, Kızılırmak'ın kuzularını uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım." ifadelerini kullandı.

"Terör ve suç örgütlerinin can damarını kestik"

İstatistiklerin yer aldığı tabloda ise "Terör ve suç örgütlerinin can damarını kestik." cümlesine yer verildi.

Paylaşımdaki istatistiklere göre, 29 Avrupa ülkesinde 8 bin 624 kilogram eroin yakalanırken Türkiye'de 20 bin 165 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Avrupa'da 5 milyon 444 bin 451, Türkiye'de 8 milyon 695 bin 605 ecstasy yakalandı. Avrupa'da yakalanan kök kenevir miktarı 3 milyon 686 bin 482, Türkiye'de yakalanan kök kenevir miktarı ise 42 milyon 276 bin 694 oldu.

Uyuşturucuyla mücadele sayesinde uyuşturucu madde bağlantılı ölümlerin düştüğü aktarılan diğer paylaşımda ise uyuşturucu bağlantılı ölümlerin 26 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde milyonda 15, Türkiye'de milyonda 6 oranında olduğu belirtildi.

Uyuşturucu madde kullanım yaygınlıklarına ilişkin oranlar ise 27 AB üyesi ülke ile İngiltere ve Norveç'te yüzde 28,9, Türkiye'de yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.

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