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1 senedir bindiği aracın çalıntı olduğunu satınca öğrendi kendi aracını polise teslim etti

1 senedir bindiği aracın çalıntı olduğunu satınca öğrendi kendi aracını polise teslim etti

2018 model Ford Focus otomobilin alıcısı tarafından götürüldüğü Kayseri Tarcanlar Ekspertiz şubesinde çalıntı olduğu ortaya çıktı. 5-6 el değiştiği belirtilen aracın şu anki sahibi aracı satın aldığı kişiyi mahkemeye vereceğini açıkladı.

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Otomobil alım satımında inanılmaz olaylar yaşanıyor.  Tarcanlar oto ekspertizin Youtube kanalında paylaşılan video, izleyenleri şoke etti.

Tarcanlar'ın Kayseri şubesine alıcısı tarafından getirilen 2018 Focus model otomobilin incelendiğinde aracın ekli olduğu ortaya çıktı.

Araç 2018 model kupa 2016 model

Araca eklenen diğer aracın şasi numarasının sacın altına gizlendiğini belirten ekspertiz uzmanı Levent, "Şablonu çıkararak diğer aracın şasi numarasını getirmişler, alt kısmı kesmeden üzerine ekleme yapmışlar. Ayrıca motor numarasını da değiştirmişler. " dedi.

Araç sahibinin isteği doğrultusunda aracın polise hırsızlık büro ekiplerine haber verdiklerini söyleyen Levent, "Aracı incelemek için kriminale yönlendirdiler. Araç sahibi aldığı kişiyi mahkemeye verecek. 5-6 el değiştirmiş bu araç, herkes birbirini mahkemeye verecek." diye konuştu.

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