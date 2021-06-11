BIST 1.461
DOLAR 8,35
EURO 10,11
ALTIN 506,69
HABER /  EKONOMİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Kamu arazilerindeki turizm tesislerinin borçları ertelendi

Kamu arazilerindeki turizm tesislerinin borçları ertelendi

Hazine taşınmazları üzerinde yer alan turizm tesislerinin 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapması gereken ödemeler, başvuru şartı aranmaksızın 30 Kasım 2022'ye kadar ertelendi.

Abone ol

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazine taşınmazları üzerinde yer alan turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinin borçlarına ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, COVID-19 salgını sürecinde hazine taşınmazları üzerinde turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mali yükünü azaltacak düzenleme getirildi.

Düzenleme kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 30 Kasım 2022'ye kadar ertelendi.

Erteleme, kamu arazileri üzerinde yer alan otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi gibi turistik tesisler ile yat limanı, marina ve kruvaziyer liman gibi deniz turizmi tesislerini kapsıyor.

Zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek

Ödemeler, ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek.

Böylece, toplam 1,1 milyar lira tutarında borç ertelenmiş olacak.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Çarpıcı araştırma! Çinli bilim insanları yarasalarda 24 yeni koronavirüs tipi keşfetti
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Mustafa Varank parmakla gösterilecek dediği santrali açtı
Kırşehir'de 3 kadın cinayetinin failleri 16 yıl sonra yakalandı
Korona sonrası patlayan uyuz salgınına karşı uyarı
CHP'li Tanal'ın iddiası boş çıktı AK Partili vekili hedef aldı
EURO 2020 öncesi Rusya Milli Takımı'nda bir futbolcu Kovid-19'a yakalandı
Zeytinburnu'nda kendisine tacizde bulunan eniştesini öldürdü! O kadın tahliye edildi
Düğününe günler kala İsrail saldırısının hedefi olan Gazzeli Hedil hayalini kurduğu gelinliği giyemedi
Yorumlar