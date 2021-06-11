Mustafa Varank parmakla gösterilecek dediği santrali açtı

Bakan Mustafa Varank, "Karapınar Güneş Enerjisi Santrali parmakla gösterilecek santrallerden biri olacak" dedi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali"nde saha incelemelerinde bulundu ve temel atma törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali” sahasında düzenlenen temel atma töreninde konuştu.

Konya’nın Karapınar ilçesinde kurulan Türkiye’nin en büyük güneş enerji santralinin temeli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla atıldı. Faz 1'in de tamamlandığı proje uzaydan da görülebilecek.

Konya Karapınar Güneş Enerji Santrali SCADA Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin tek çölü olan bu bölgenin hem çevreye hem de ekonomiye katkısı olacak. Mimari projenin adı da vaha. Ben bu projeyi hazırlayan ekibe teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz sene 42 ton altın üretildi. Biz Atatürk'ün partisiyiz diyenler bir kazma vurup altın aramamışlar. Altın işletmeciliği yapmamışlar. Biz altın işletmeciliğini başarıyla yürütüyoruz. Diğer alanlarda da vizyonsuzluk örneklerini çoğaltmak mümkün. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi güçlü irade bizim yollarımızı açıyor" açıklamasında bulundu.