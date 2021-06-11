BIST 1.460
DOLAR 8,35
EURO 10,12
ALTIN 508,08
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Adana'da yaşandı! Havaya ateş açtı; linç edilmekten polis kurtardı

Adana'da yaşandı! Havaya ateş açtı; linç edilmekten polis kurtardı

ADANA'da komşularıyla sorunlar yaşadığı ileri sürülen Oğuz Eroğlu (43), evin damına çıkıp pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Eroğlu’nu, linç etmek isteyen komşularından polis havaya ateş ederek kurtardı.

Abone ol

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde bazı komşularıyla husumetli olduğu öne sürülen Oğuz Eroğlu, saat 08.30 sıralarında 2 katlı müstakil evinin damına çıkarak pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye aralarında Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Polis, sokağı ablukaya alırken, Eroğlu evin kapısını kilitledi. Oğuz Eroğlu, kilidi açmamaları için de ailesini tehdit etti. Müzakereci polis, Eroğlu'nu teslim olması için ikna etmeye çalıştı, ancak sonuç alınamadı. Yaklaşık 3 saat sonra polis ekipleri, kapısını koçbaşıyla kırarak girdiği evde Oğuz Eroğlu’nu etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Mahalleli linç girişiminde bulundu

Husumetlisi olduğu öne sürülen komşuları, polis merkezine gitmek üzere zırhlı polis aracına götürülen Eroğlu'na linç girişiminde bulundu. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırmak için uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı. Güçlükle kurtarılan Eroğlu polis merkezine götürülürken, olaya karışan kişiler de gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Varank parmakla gösterilecek dediği santrali açtı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kırşehir'de 3 kadın cinayetinin failleri 16 yıl sonra yakalandı
Korona sonrası patlayan uyuz salgınına karşı uyarı
CHP'li Tanal'ın iddiası boş çıktı AK Partili vekili hedef aldı
Zeytinburnu'nda kendisine tacizde bulunan eniştesini öldürdü! O kadın tahliye edildi
Düğününe günler kala İsrail saldırısının hedefi olan Gazzeli Hedil hayalini kurduğu gelinliği giyemedi
Sedat Peker'in Paramount Otel iddiası! Cemal Enginyurt: Ben o otelde kalmadım
Son dakika TUSKON davasında karar: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis
Bakan Akar'dan NATO müttefiklerine YPG tepkisi
Yorumlar 1 yorum