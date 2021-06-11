Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Haziran'da gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'nde Joe Biden ile olan görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerinin ele alınacağını belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la da ikili bir görüşme yapacağını açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

NATO Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye NATO ülkeleri arasında ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke. Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri Sayın Biden ile ele alma imkanımız olacak." dedi.

Macron ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın döşediği mayınlar

"İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye-Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak." diyen Erdoğan "Özellikle mayın konusunda biz konuyla ilgisi, iltisakı olanlara 'Gelin bu konuda gerekli desteği verin, önce bu işi çözelim' diyeceğiz." şeklinde konuştu.

Aşılamada 32 milyonu yakaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Şu anda (aşılamada) 32 milyonu yakaladık. Bir taraftan da aşılarımız geliyor. Süratle bir turizm atağı, bir turist atağı inşallah başlayacak."

Üsküdar'da devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Erdoğan, Burhaniye sakinlerine seslenerek sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm komşularımızdan, tüm Burhaniye sakinlerinden bir ricada bulunacağım bir kardeşiniz olarak, ben buradaki tüm konutların, yolların sıkıntılarından kurtulmak için kentsel dönüşüm noktasında belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olun. Bir an önce buradaki değişimleri yapıp, buralarda yaşama imkanınızı süratle yapalım. Kirazlıtepe'de verilen aynı sözü sizlere burada ben veriyorum. Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alacağım."