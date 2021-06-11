Milli savaş uçağında düğmeye basıldı 20 bin parça için görev dağılımı
Milli Muharip Uçak (MMU) için ülkedeki tüm kabiliyetler bir araya getirilerek, kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Uçakta ihtiyaç duyulan motor, iklimlendirme sistemi, iniş takımı, aviyonik, aktüatör, kanopi, radar, yazılım, sensör, merkezi bilgisayar ve güç dağıtım sistemi gibi alt sistemler için birçok firma çalışma yürütüyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, 3'üncü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, MMU Projesi'nin ilerlediğini, 18 Mart 2023'te aviyoniklerin, kontrol ve hidrolik sistemlerin yer aldığı prototipin ilk kez motor çalıştıracağını ve yer testlerine başlanacağını söyledi.
Proje için "çok sıkı" bir takvim yaptıklarını ve bunu takip ettiklerini dile getiren Kotil, proje kapsamında hem kendilerinin öğrendiği hem öğrettikleri bir süreç yürüttüklerini belirtti.
Kotil, projede görev alan mühendis sayısının 1000'e ulaştığı bilgisini vererek, şirketteki toplam mühendis sayısının ise 4 bini geçtiğini kaydetti. MMU için hazırlanan hangarın bu yıl biteceğini ifade eden Kotil, şöyle konuştu:
"Gizli proje olduğu için özel bir hangar. Mühendislik binasıyla iç içe olacak. Dışarıdan izole, kendi iletişim altyapısı, yüksek hesaplamalı bilgisayarları bulunan bir yapı olacak. Rüzgar tünelimiz 2022 sonunda devreye girecek. Bizim için, Türkiye için, ülkenin bekası için en önemli proje 5'inci nesil savaş uçağı. Bu nedenle titizlikle çalışıyoruz. İş yoğunluğumuz bizi 'öldürüyor' ama iş yoğunluğundan dolayı ürettiğimiz sinerji bütün problemleri rahatlatıyor."