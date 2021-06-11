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HDP'li iki yöneticiye 25 yıla kadar hapis istemi

Demirören Haber Ajansı
HDP'li iki yöneticiye 25 yıla kadar hapis istemi

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve parti yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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HDP Esenyurt İlçe binasına gerçekleştirilen operasyon sonrasında tutuklanan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan parti yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sanıklar, İstanbul 32. Ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar. HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

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