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Beylikdüzü'nde uyuşturucu satan İranlıya gözaltı

Beylikdüzü'nde uyuşturucu satan İranlıya gözaltı

AVM çevresinde uyuşturucu satıcılığı yapan 35 yaşındaki İran uyruklu S.K., polis operasyonuyla yakalandı.

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Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin çevresinde bir kişinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin İran uyruklu S.K. olduğunu tespit etti.

İranlı uyuşturucu taciri yakalandı 
S.K. Esenyurt Koza Mahallesi'nde evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada da 434 gram toz esrar, 98 adet ecstacy, 5 gram afyon sakızı, 3 gram bonzai ile 91 dolar ve 2 bin lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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