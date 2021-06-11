Almanya'dan Türkiye'ye yönelik seyahat kararı
Almanya koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelere yönelik kısıtlamaları kaldırma kararı aldı. Ülkeler arasında Türkiye de var.Abone ol
AFP'den gelen son dakika bilgisine göre, Almanya, çoğu ülke için virüs seyahat uyarısını 1 Temmuz'dan itibaren kaldıracağını duyurdu. Son 7 günde 100 bin kişide 50 - 200 vakalık enfeksiyon oranları kaydeden ülkeler artık “risk bölgesi” olarak kabul edilmeyecek. Bu kapsamda Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı da 1 Temmuz itibari ile kaldırılacak.
Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile birlikte pek çok ülke için seyahat uyarısı yayınlayan Almanya yeni bir açıklamada bulundu.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün günü yaptığı açıklamada, Almanya'nın çoğu ülke için seyahat uyarısını 1 Temmuz'dan itibaren kaldıracağını açıkladı.
Buna göre, son 7 günde 100 bin kişide 50 - 200 vakalık enfeksiyon oranları kaydeden ülkeler artık “risk bölgesi” olarak kabul edilmeyecek.
TRT'de yer alan bilgiye göre bu kapsamda Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı da 1 Temmuz itibari ile kaldırılacak.
Mass, Almanya vatandaşlarının giderek daha fazla Kovid-19'a karşı aşılanması ile normalleşme sürecinin geri geleceğinin altını çizdi.
Öte yandan AB Konseyi, üye ülkelerin "AB Dijital COVID Sertifikası" adlı düzenlemeyi onayladıklarını duyurdu. Buna göre, seyahatlerde kullanılacak AB aşı sertifikası 1 Temmuz'da resmen yürürlüğe girecek.
Aşı sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.