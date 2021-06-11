Almanya'dan Türkiye'ye yönelik seyahat kararı

Almanya koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelere yönelik kısıtlamaları kaldırma kararı aldı. Ülkeler arasında Türkiye de var.

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AFP'den gelen son dakika bilgisine göre, Almanya, çoğu ülke için virüs seyahat uyarısını 1 Temmuz'dan itibaren kaldıracağını duyurdu. Son 7 günde 100 bin kişide 50 - 200 vakalık enfeksiyon oranları kaydeden ülkeler artık “risk bölgesi” olarak kabul edilmeyecek. Bu kapsamda Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı da 1 Temmuz itibari ile kaldırılacak.

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile birlikte pek çok ülke için seyahat uyarısı yayınlayan Almanya yeni bir açıklamada bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün günü yaptığı açıklamada, Almanya'nın çoğu ülke için seyahat uyarısını 1 Temmuz'dan itibaren kaldıracağını açıkladı.

Buna göre, son 7 günde 100 bin kişide 50 - 200 vakalık enfeksiyon oranları kaydeden ülkeler artık “risk bölgesi” olarak kabul edilmeyecek.

TRT'de yer alan bilgiye göre bu kapsamda Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı da 1 Temmuz itibari ile kaldırılacak.

Mass, Almanya vatandaşlarının giderek daha fazla Kovid-19'a karşı aşılanması ile normalleşme sürecinin geri geleceğinin altını çizdi.

Öte yandan AB Konseyi, üye ülkelerin "AB Dijital COVID Sertifikası" adlı düzenlemeyi onayladıklarını duyurdu. Buna göre, seyahatlerde kullanılacak AB aşı sertifikası 1 Temmuz'da resmen yürürlüğe girecek.

Aşı sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.