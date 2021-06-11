Erdoğan vatandaşlara seslendi: Sizinle beraber eylem yaparım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da cami açılışında Üsküdar Belediyesi'ni şikayet eden vatandaşlara destek çıkarak "Oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım" dedi

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İstanbul Üsküdar'da cami açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların kentsel dönüşümle ilgili şikayetleri üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i kolundan tutup yanına çıkararak söz aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Duanın ardından Erdoğan, Burhaniye Mahallesi sakinlerine de şu çağrıda bulundu:

"Ben bu arada tabii tüm komşularımızdan, bütün Burhaniye Mahallesi sakinlerinden özellikle bir ricada bulunacağım bir kardeşleri, Cumhurbaşkanları olarak. Diyorum ki; ben buradaki tüm konutların, bu yolların şu sıkıntılarından bir an önce kurtulmak için kentsel dönüşüm, değişim noktasında belediyemize, bunun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olun, bir an önce buralardaki bu değişim, dönüşümleri yapıp, sizlerin de bu dünya huzuruyla buralarda yaşama imkanınızı biz de süratle başaralım, bunları da bitirelim diyorum."

"Cumhurbaşkanım Kirazlıtepe'de verilen sözleri burada vermiyorlar" şikayeti

Bir vatandaşın, "Cumhurbaşkanım Kirazlıtepe'de verilen sözleri burada vermiyorlar." şeklindeki sözleri üzerine Erdoğan, "Aynı aynı hiç endişe etmeyin, Kirazlıtepe'de, Ferah'ta ne verildiyse aynı sözü sizlere burada ben veriyorum." dedi.

Türkmen'i yanına çağırıp sordu

Bunun üzerine Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i yanına çağırarak, "Kirazlıtepe'de verilen sözler burada verilmiyor.' diyorlar." dedi. Türkmen de "Sayın Cumhurbaşkanım iyi tanıyorum arkadaşımızı, o da çok meraklı bu işlere. Aynen devam edeceğiz Sayın Cumhurbaşkanım." ifadeleri kullandı.

"Adımı atmazsa eylem yapın ben de yanınıda yer alacağım"

Erdoğan, vatandaşlara "Tamam mı? Eğer vermezse, eğer adımı atmazsa, Üsküdar Belediyesi'nin önüne gidin orada oturma eylemini yapın, ben de sizin yanınızda yer alacağım." diye konuştu.

Daha sonra Erdoğan, Şehriban Hatun Camii'nin tüm Burhaniye'ye ve Müslümanlara hayırlı olmasını dileyerek, beraberindekilerle kurdeleyi kesti.

Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, daha sonra Cami Yolu Sokağı üzerinde bulunan İnsan Vakfı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Erkek Öğrenci Yurdu'na yürüdü.

Yurdun açılışını yapan Erdoğan, "Hayır olsun inşallah." diyerek duayla açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cami hakkında

Şehriban Hatun Camii, Burhaniye Mahallesi Çamlıca Caddesi'nde bulunuyor. Cami aynı anda 780 kişinin ibadet edebileceği, Kur'an Kursu, bay ve bayan şadırvanı, kütüphanesi, imam ve müezzin lojmanları, Afet Koordinasyon Merkezi ile Üsküdar Belediyesi tarafından 2200 metrekarelik bir külliye haline getirildi.