Ahmet Hakan'dan muhalefete Kanal İstanbul önerileri! Her zaman “Yaparım” diyenler kazanmıştır

Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde muhalefete Kanal İstanbul önerisinde bulunarak, "İtiraz etmek size puan kazandırmaz" diyerek, daha parlak bir projeyi müjdelemeleri tavsiyesinde bulundu.

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Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde muhalefete Kanal İstanbul önerisinde bulunarak, "İtiraz etmek size puan kazandırmaz. Muhalefet partileri, eğer puan kazanmak istiyorlarsa... Kanal İstanbul’a itiraz ederken... Kanal İstanbul’dan daha parlak, daha cazip, daha etkileyici bir projeyi de müjde olarak vermeliler." tavsiyesinde bulundu.

Ahmet Hakan'ın bugünkü köşe yazısından ilgili kısım şöyle:

"Kanal İstanbul’a karşı çıkmak, muhalefetin bileceği bir iştir.

Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.

Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.

Buraya kadar sorun yok.

Sorun şuradadır:

Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.

Yani demem o ki...

Kanal İstanbul’a itiraz etmek, tek başına puan kazandırmaz.

Muhalefet partileri, eğer puan kazanmak istiyorlarsa...

Kanal İstanbul’a itiraz ederken...

Kanal İstanbul’dan daha parlak, daha cazip, daha etkileyici bir projeyi de müjde olarak vermeliler.

“Ey ahali! Bakın, bakın! Biz çok daha güzel, çok daha sağlıklı, çok daha cazip bir proje geliştirdik” demeliler.

Böylece...

Hem sürekli “yaptırmam” demekten kurtulmuş olurlar.

Hem de kendileri daha güzelini, daha iyisini üretmiş olurlar.

Unutulmasın ki Türk siyasi tarihi...

“Yaptırmam” diyenler ile “Yaparım” diyenlerin mücadele tarihidir.

Ve acı hakikat:

Mücadeleyi her zaman “Yaparım” diyenler kazanmıştır."