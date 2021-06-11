Barzani intikam yemini etti Karayılan fena tutuştu yalvardı

Terör örgütü PKK lideri Murat Karayılan örgütün acizliğini adeta yalvararak itiraf etti. "Durun artık bizi rahat bırakın" diyen Karayılan Barzani yönetimine seslendi.

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PKK'nın yaptığı saldırılar için intikam yemini eden Mesut Barzani'nin açıklamaları sonrası terör örgütü PKK lideri Murat Karayılan'ın etekleri tutuştu. Kendilerinin bu saldırıyı yapmadığını iddia eden Karayılan "Durun artık, bizi rahat bırakın," diye çaresizliklerini adeta ilan etti.

Karayılan, ‘Peşmerge ile PKK’yı savaştırmanın bir plan olduğunu’ savundu. Karayılan şunları dile getirdi:

“Şimdi bize yönelik böyle yaygın bir saldırıların olduğu dönemde nasıl Peşmergeye saldıracağız? Bu akıllıca bir şey mi? Neden kendi elimizle ikinci bir cephe açalım? Birazcık aklı olan herkes, böylesine çetin, varlık ve yokluk savaşındaysa neden kendisine ikinci bir cephe açsın? Hem de Metina gibi bir yerde. Metina’nın kuzeyinde savaş varken Metina’nın ortasında Peşmergeye karşı neden ikinci bir cephe açalım? Burada hiçbir akılcı yan olmadığı gibi temeli yoktur. Yani gerillalar Peşmergeye saldırmadı. Bizi rahat bırakın. Durun artık. Vicdan sahiplerine sesleniyorum. Bu olaya müdahale edin" dedi.