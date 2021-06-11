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Diyarbakır'da 'kız kaçırma' kavgası: Amcasını öldürdü

Diyarbakır'da 'kız kaçırma' kavgası: Amcasını öldürdü

DİYARBAKIR'da Baran B., kız kaçırma nedeniyle kavga ettiği amcası Abdurrahman B.'yi (50) tabancayla vurarak, öldürdü. Jandarma, Baran B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, Silvan ilçesine bağlı Yeşerdi Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Bağlı ile yeğeni Baran Bağlı arasında iddiaya göre kız kaçırma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Baran Bağlı belindeki silahı çıkartıp amcası Abdurrahman Bağlı'yı göğsünden vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Abdurrahman Bağlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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