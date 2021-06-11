MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! PKK'nın sözde Mahmur sorumlusu öldürüldü

MİT'in Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında son dakika düzenlediği nokta operasyonda kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışı terör operasyonları süratle devam ediyor. Terör örgütü PKK'ya bitirmeye kararlı olan Türk güvenlik güçleri başarılı bir operasyona daha imza attı.

MİT kırmızı bültenler teröristi avladı

MİT'in Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği nokta operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

HDP Milletvekili Nuran İmir'in dayısı çıktı

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in dayısı olan KCK Mahmur Sorumlusu Hasan Adır, 2010 yılında PKK Almanya sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.