Mardin'de silah kazasıyla Şehit düşen Er Rıdvan Sağdıç, son yolculuğuna uğurlandı
MARDİN'de silah kazası sonucu şehit olan piyade er Rıdvan Sağdıç'ın cenazesi, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde toprağa verildi.
Nusaybin ilçesinde hudut görevi sırasında silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Sağdıç'ın (20) Türk bayrağına sarılı naaşı, Mardin Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Tekirdağ'a getirildi.
Sağdıç'ın cenazesi halelik alınmasının ardından, Karaağaç Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, şehidin annesi Kezi babası Turan, kardeşleri Çiçek, Figen ve Ceylan Sağdıç ile yakınları ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan askeri ve mülki erkan katıldı.
Şehit Sağdıç için düzenlenen törende yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.