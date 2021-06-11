Mardin'de silah kazasıyla Şehit düşen Er Rıdvan Sağdıç, son yolculuğuna uğurlandı

Törene, şehidin annesi Kezi babası Turan, kardeşleri Çiçek, Figen ve Ceylan Sağdıç ile yakınları ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan askeri ve mülki erkan katıldı.