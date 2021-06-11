CHP'nin Sedat Peker ikiyüzlülüğü ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 2013'te suç örgütü lideri Sedat Peker ile cezaevinde görüştüğü ortaya çıktı. Peker'in görüşlerine de CHP Cezaevi Komisyonunun hazırladığı raporda yer veren CHP'lilerin söz konusu görüşmeye yönelik iddialara sessiz kalması ikiyüzlülüklerini gösterdi.

Abone ol

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in reklam yüzü olarak kullanıldığı Dubai merkezli kumpas sonrası Türkiye'yi erken seçim ortamına sürükleme görevini üstlenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), aynı zamanda Peker ile AK Partiyi ilişkilendirmek için algı çalışmalarına başladı. Ancak ortaya çıkan detay, CHP'li isimlerin suç örgütü elebaşı ile olan ilişkini ifşa etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel'in başını çektiği CHP heyeti, 2013 yılında Silivri Cezaevi'nde suç örgütü lideri Sedat Peker'i ziyaret etti. Görüşme, suç örgütü liderinin ifadesiyle kendisinin değil CHP'lilerin aldığı özel izinle gerçekleşti. Hatta içerisinde dönemin CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve CHP Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ında yer aldığı CHP Cezaevi Komisyonu, hazırladığı raporda suç örgütü liderinin ifadelerine bile yer verdi.

Kılıçdaroğlu'na sordu CHP'li Özel ve Ağbaba'nın sıkı teması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2015 yılında Peker'e yönelik 'mafya' demesi üzerine ortaya çıktı. Peker, 11 Ekim 2015 tarihinde yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na, "Eğer ben mafyaysam parti yöneticilerinize, vekillerinize sormanız gerekmez mi, 'Bir mafyaya neden ziyarete gidiyordunuz?' diye" sorusunu yöneltti.

"Ne konuştuğumuzu açıkla"

Firari suç örgütü lideri Peker, 9 Mart 2016'da kendisini hedef alan Veli Ağbaba'ya da cevap vererek, "Dürüstsen cezaevi ziyaretinde ne konuştuğumuzu açıkla" çağrısında bulunup yakın ilişkiyi gözler önüne serdi.

"Oğlunu bana gönderdi"

Peker ile samimiyet konusunda gündeme gelen bir diğer isimde CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin olmuştu. Suç örgütü lideri, Gürsel Tekin'in oğlunu fotoğraf çektirmek için evine gönderdiğini iddia etmiş, Tekin ise bu iddiayı yalanlamıştı. (Sabri İşbilen - Diriliş Postası)