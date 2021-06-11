ABD'den Türkiye'deki S-400'lere ilişkin yaptırım açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'deki S-400 füzelerine ilişkin, "Rus S-400 füzeleri NATO ile uyumlu değil. NATO'nun güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye'nin bu sisteme sahip olması ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) yaptırımlarını tetikledi" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemine yönelik soruyu yanıtladı.

Price, "Rus S-400 füzeleri NATO ile uyumlu değil. NATO'nun güvenliğini tehdit ediyor, Türkiye'nin NATO üyesi olarak kendi taahhütleriyle uyumlu değil. Türkiye'nin bu sisteme sahip olması ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) yaptırımlarını tetikledi" dedi.

"Türkiye değerli bir NATO müttefiki"

Türkiye'nin uzun süredir değerli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Price, "Bu nedenle bir NATO müttefikinin S-400 sistemini kabul etmesi bizim için özellikle önemlidir. Başkan Joe Biden, NATO zirvesinde bu konuyu görüşme fırsatı bulacak. Türkiye'yi bu sistemi kabul etmemesi yönünde uyardık, uyarmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.