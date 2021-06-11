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Yunanistan'dan tarihi itiraf: İçler acısı haldeyiz

Yunanistan'dan tarihi itiraf: İçler acısı haldeyiz

Türkiye'nin denizcilik alanında elde ettiği kabiliyet, Yunanistan'ı tedirgin etti. Yunan basını, kendi donanmasını kıyasladığı bir haberde, Türk denizciliğine karşı durumlarının içler acısı olduğunu ifade etti.

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İHA'lar, SİHA'lar, yerli ve milli konseptteki silahlar ve mühimmatlar. Bu alanda yapılan atılım tüm dünyanın dikkatini çekiyor.

Yunan basını da Türkiye'nin denizcilik alanında elde ettiği beceri ve niteliği kendi donanmasına göre değerlendiren bir haber yayımladı. Haberde; Türk donanmasının son dönemde elde ettiği atılıma değinilirken Yunan gemilerinin Türkiye karşısında içler acısı halde bulunduğu benzetmesi dikkat çekti.

Yunanistan'ın SL Press isimli haber sitesinde yer alan haberde; atılan her adımın Türkiye'nin 'Mavi Vatan' politikasını desteklediğinin vurgulanırken, "Yunan denizcilik alanındaki hareketsizliğin aksine Türkiye, gemi sektörünü etkileyici şekilde geliştirmeyi başardı" denildi. Türk donanmasında bulunan gemilerin imkan, kabiliyet, yaş ve teknolojik yeniliklerine de dikkat çekilirken, "Ankara, modern ve güçlü bir filonun Doğu Akdeniz'de silahlı kuvvetlerine güç katabileceğini biliyor" ifadeleri yer aldı.

"Durumumuz içler acısı"

Haberde; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen dönemde ülke yönetiminin başında olmaması halinde bile bu yatırımlar sayesinde Türkiye'nin deniz gücünün temellerinin atıldığı sağlam şekilde atıldığı vurgulanarak, "Yunan gemi inşa endüstrisi, herhangi bir görünür kurtuluş olmaksızın bocalıyor. Gerilemeye ve yok olmaya yol açan on yılların saçmalıklarıyla içinde yer aldığımız bu tablo gerçekten içler acısı bir durum" denildi. (Haber 7)

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