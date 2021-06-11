Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem

Türkiye ile Mısır arasında atılan diplomasi adımlarının ardından yeni kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Mısır Dostluk Grubu Başkanı İsmet Yılmaz, Mısır ile parlamenter diplomasinin hayata geçirileceğini söyledi. Dostluk grubu, 8 yıllık aranın ardından 20 Nisan'da kurulmuştu.

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Türkiye ile Mısır arasındaki yeni döneme parlamenter diplomasi hamlesi ekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Mısır Dostluk Grubu Başkanı İsmet Yılmaz, Mısır ile yürütülen parlamenter diplomasinin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

"Parlamenter diplomasiyi hayata geçireceğiz"

Mısır ile yeni bir köprü kurulduğunu söyleyen Yılmaz, "Her partiden temsilcilerimizle bu grubu oluşturduk. İnşallah Mısır tarafında da bu platform oluşturulduğunda muhakkak ki kamu diplomasinin yanında parlamenter diplomasiyi de hayata geçireceğiz" dedi.

"Dışişleri bakanlarımız görüşecek"

İsmet Yılmaz, parlamentolar arası ziyaret mesajı vererek, "Dışişleri bakan yardımcılarımız görüştü. Şimdi dışişleri bakanlarımız görüşecek. Maslahatgüzar seviyesindeki ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarılacak. Bu arada parlamento grupları arasında da ziyaretler yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

"Ticaret hacmi artacak"

Dostluk grubunun ekonomiye de katkısının olacağını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çok büyük bir ticaret hacmimiz var. Yine orada büyük miktarda Türk yatırımcısı var. İnanıyoruz ki bu parlamenter diplomasiyi de etkin şekilde işlettiğimizde bu ticaret hacmi de artacaktır. Kardeşlik ebedidir."