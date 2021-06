Ahmet Zeki Üçok, Mehmet Altan’ın yazısını eleştirdi

FETÖ'nün Balyoz kumpası mağduru emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, FETÖ’den hapis yatıp üç yıl önce tahliye olan Mehmet Altan’ın yazısını eleştirdi.

Mehmet Altan, T24’teki yazısında İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay’ı hedef alarak şunları yazdı:

“15 Temmuz medyası’ ise hâlâ algı operasyonlarını sürdürmek için çabalıyor. Örneğin, ben geçenlerde, ‘Terör örgütlerine ağır darbe vurmuştu! İzmir Savcısı Can Tuncay, Başsavcı Vekili oldu’ başlıklı bir habere rastladım.

‘Neden böyle bir haber yapıldı, bu grup ile bu savcı arasında bir özel ilişki var mı?’ sorularını soran çıkabilir. Bence çıkmalı da… Tuhaf bir haber dili çünkü. Basın özgürlüğü ölürken o ölümden kendine kirli miras çıkacağını sananları görmek açısından bu haber önemli bir örnek.”

Ahmet Zeki Üçok ise Odatv’ye yaptığı açıklamada, “FETÖ tetikçisi Taraf paçavrasının genel yayın yönetmeni olan Ahmet Altan’ın kardeşi Mehmet Altan, T24 deki köşesinden FETÖ ile mücadelenin sembol isimlerinden İzmir Başsavcı Vekili Can Tuncay’a saldırmış. Ne diye saldırmış, görünürde ki saldırı gerekçesi, kendisi hakkında FETÖ iddianamesi düzenleyen bir savcının, başsavcı vekili olmasına tahammül edememiş olması” ifadelerini kullandı.

“15 temmuz gecesi herkes korkup sinmişken…”

Üçok, Savcı Can Tuncay’ın hedef konulmasının gerekçelerini şöyle anlattı:

“Ama benim kanaatimce asıl sebebi Can Tuncay’ın FETÖ’ye verdiği onarılamaz zararlar ve 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde kendi halkına bomba atacak kadar gözü dönmüş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbi TBMM’ni, başkomutanı Cumhurbaşkanının konutunu bombalayacak kadar alçaklaşmış bu kanlı terör örgütünün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasını ortaya çıkarmasıdır. Can Tuncay, 15 Temmuz gecesi herkes korkup sinmişken, darbede kim galip gelecek diye saklanıp beklerken görevli olduğu İstanbul’da darbeye katılan FETÖ üyesi darbeci askerler hakkında ilk yakalama kararlarını çıkarmış Cumhuriyetin Savcısıdır. 15 Temmuz darbesi sonrasında İstanbul’daki FETÖ’nün Ana Darbe girişimi soruşturması, Harp Akademileri’nde ki, Jandarma’da ki ve SAT Komutanlığı’nda ki FETÖ soruşturmalarını yürüttü. Bu soruşturmalar sonucunda yüzlerce darbeci FETÖ üyesi asker yargılandı ve mahkum oldular. Firari FETÖ’cüler Tuncay Opçin, Emre Uslu ve Osman Özsoy hakkında yakalama kararları çıkartı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesiyle ilgili DHKP-C’ye yönelik önemli soruşturmayı da Can Tuncay yürüttü.”

“Fetö’nün en nefret ettiği kişilerin başında yer alır”

“Ancak, Can Tuncay’ın asıl en önemli başarısı TSK içerisindeki Fetöcü mahrem yapıyı ortaya çıkarmasıdır” diyen Üçok açıklamalarını şöyle sonlandırdı:

“Mahrem yapı nedir, TSK içerisindeki gizlenmiş FETÖ üyeleridir. Bunlar, Terörist Başı Fetullah Gülen’in en önem verdiği Fetöcülerdir. 15 Temmuz gecesi fiilen darbeye katılan askerlerin sayısı 5-6 bin civarındayken başta Can Tuncay olmak üzere, Cumhuriyetin Savcılarının yaptıkları Ankesör ve Sabit Hat soruşturmaları kapsamında 21.000 TSK mahrem yapı mensubu Fetöcü asker tespit edilmiş ve ihraç edilmişlerdir. Tüm Türkiye’de tespit edilen yaklaşık 21.000 TSK mahrem yapı mensubunun üçte birini yani yaklaşık 7.000 kişisini tek başına Can Tuncay ortaya çıkarmıştır. O yüzden Can Tuncay, FETÖ’nün en nefret ettiği kişilerin başında yer alır. Bu nedenle Fetöcüler Can Tuncay’ı eleştirmek, onu itibarsızlaştırmak için en küçük fırsatı kaçırmazlar. Sayın savcım, Atatürk’ün, silah arkadaşlarının, kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin bize armağanı olan Cumhuriyetimizi sonuna kadar koruyun, milletimiz sizlerin yanındadır. Allah sizlere güç, kuvvet ve sabır versin. Ne diyelim it ürür kervan yürür.”

