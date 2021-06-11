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Sağlık Bakanı Koca: Günlük doz sayısında yeni bir rekora ulaşacağız

Sağlık Bakanı Koca: Günlük doz sayısında yeni bir rekora ulaşacağız

Koronavirüsle mücadele önemli bir yer tutan aşılama Türkiye'de tüm hızıyla sürüyor. Twitter'dan müjdeyi paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız" bilgisini paylaştı.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılamayla ilgili müjdeli haberi verdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı. Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak?" ifadelerini kullandı.

Aşılamada son durum
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 791 bin 881'e ulaştı. Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 19 milyon 216 bin 113, ikinci doz aşı 13 milyon 575 bin 768 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 32 milyon 791 bin 881 olarak gerçekleşti. Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 578 bin 762 arttı.

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