BIST 1.461
DOLAR 8,39
EURO 10,16
ALTIN 506,04
HABER /  POLİTİKA

NATO zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

Anadolu Ajansı
NATO zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alacak.

Günübirlik ziyarette Türkiye heyeti, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

Heyetin Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüşmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Süleyman Soylu açıkladı: Yomra Belediye Başkanı’na saldıran kişi yakalandı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Türkiye 11 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye'den üçlü görüşme hamlesi! Hulusi Akar görüştü
Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları başladı
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen cinsel istismar suçundan da tutuklandı
Dünya genelinde 2 milyar 300 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı
Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem
Galatasaray yeni transferleri Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı peş peşe açıkladı
Sabahat Akkiraz evli mi çocukları var mı? Sabahat Akkiraz evlilikleri
Yorumlar 10 yorum