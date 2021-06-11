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Bakan Süleyman Soylu açıkladı: Yomra Belediye Başkanı’na saldıran kişi yakalandı

Bakan Süleyman Soylu açıkladı: Yomra Belediye Başkanı’na saldıran kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yapılan silahlı saldırının azmettireni ve zanlısının silahıyla birlikte emniyet güçlerince gözaltına alındığını duyurdu.

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Trabzon’un Yomra ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık sabah belediyeye geldiği sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Başkan Bıyık, saldırıyla ilgili “Kendimize göre şüphelerimiz var. Emniyetle paylaşacağız” dedi.

Soylu: Azmettiren de zanlı da yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyla ilgili yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Soylu, şunları belirtti:

* Trabzon’da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı’na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

* Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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