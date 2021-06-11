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Bursa'da arkadaşlarıyla tartışan genci öldüren polis memuru tutuklandı

Anadolu Ajansı
Bursa'da arkadaşlarıyla tartışan genci öldüren polis memuru tutuklandı

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen polis memuru ile 2 arkadaşı tutuklandı.

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BURSA'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde S.T. ve T.A., trafik kazası nedeniyle tartıştıkları İ.C.A.'yı (24), yanlarına başka bir kentte görevle polis memuru O.D.'yi de alarak aramaya başladı.

Bir süre sonra karşılaşan iki taraf arasında çıkan kavgada O.D., kendisine silah çektiği ileri sürülen İ.C.A.'yı tabancayla ateş ederek yaraladı.

Yaralı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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