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Çinli bilim insanları yarasalarda 24 yeni koronavirüs tipi keşfetti

Çinli bilim insanları yarasalarda 24 yeni koronavirüs tipi keşfetti

Çinli bilim insanları, yarasalarda yeni tip koronavirüse yol açan yapıda 24 yeni koronavirüs tipi keşfetti. "At nalı yarasası" olarak bilinen "Rhinolophus pusillus" adı verilen türden alınan örneklerde rastlanan koronavirüsün, Kovid-19'a genetik olarak çok yakın olduğu kaydedildi.

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CNN'in haberine göre, Çin'in Şandong Üniversitesinden araştırmacılar, Mayıs 2019 ve Kasım 2020 arasında ülkenin batısında Yünnan eyaletinde orman yarasaları üzerine yaptıkları incelemeni bulgularını "The Cell" dergisinde paylaştı.

Araştırmacılar, farklı yarasa türlerinden topladıkları ürin ve dışkı örneklerinde 24 yeni koronavirüs genomu tespit etti. Söz konusu koronavirüslerden 4'ünün Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Kovid-19'a yol açan koronavirüslere benzer yapıda olduğunu belirtti.

Kovid-19'a genetik olarak çok yakın

"At nalı yarasası" olarak bilinen "Rhinolophus pusillus" adı verilen türden alınan örneklerde rastlanan koronavirüsün ise Kovid-19'a genetik olarak çok yakın olduğu kaydedildi.

İnsan hücrelerine tutunmasını sağlayan diken proteini dışında koronavirüsün genetik özelliklerinin Kovid-19 ile büyük ölçüde örtüştüğünü vurgulayan araştırmacılar, "Tayland'da Haziran 2020'de bulunan yakın yapıdaki virüsle birlikte değerlendirildiğinde bu sonuçlar Kovid-19 ile bağlantılı virüslerin yarasa popülasyonlarında yayılmaya devam ettiğini ve bazı bölgelerde daha yoğun olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

2017'de Yünnan'daki mağaralardaki yarasaları inceleyen araştırmacılar, SARS'a çok yakın bir koronavirüsün varlığına rastlamıştı.

Yarasalardaki söz konusu virüsler, genelde tür içinde yayılan "beta koronavirüsler" olarak varlığını sürdürüyor, ancak daha sonra evrimleşerek başka hayvanlar aracılığıyla insanlara bulaşabiliyor.

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