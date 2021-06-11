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Fitch Türkiye için yıl sonu dolar tahminini açıkladı 9 liraya yakın

Fitch Türkiye için yıl sonu dolar tahminini açıkladı 9 liraya yakın

Fitch, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 6.7 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Gösterge faizinde yıl sonu beklentisini yüzde 17 olarak açıklayan kuruluş, dolar/TL için ise 8.9 tahminini yaptı.

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Fitch, Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 17'ye düşürmek için yılın son birkaç ayına kadar beklemesini öngördüğünü ve enflasyonun yıl sonunda yüzde 15.5'e gerilemesini beklediğini açıkladı.

Cumhuriyet gazetesinin Reuters'tan aktardığına göre Fitch'in Avrupa kredi notları direktörü Douglas Winslow, online sunumda 'erken' faiz indiriminin 'önemli risk' olduğunu ve TCMB'nin yakında, yüzde 19 seviyesinde bulunan politika faizini düşürmek için fırsat arayacağını söyledi.

Yıllık enflasyon, uzun süredir devam eden yükselişin ardından geçen ay yüzde 17'nin altına inmişti. Winslow, enflasyonun kasım ayına kadar muhtemelen yüzde 17 civarında kalacağını söyledi.

'Riskler ile karşı karşıya'

Fitch, bir sonraki küresel ekonomik görünüm raporunda tahminleri güncelleyebileceğini de aktardı. Gösterge faiz tahmini bu yılın sonu için yüzde 17 oldu. 2022 yılı sonu gösterge faiz tahmini ise yüzde 13.5 oldu.

Raporda Türkiye'de bankaların varlık kalitesi risklerini yüksek olmaya devam ettiğinin de altı çizildi. Dolar/TL için yıl sonu 8.9 TL, 2022 sonu için ise 9.5 TL tahmininde bulunuldu.

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