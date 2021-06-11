Türkiye İtalya EURO 2020 maçı golleri ve geniş özeti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında A Milli Futbol Takımımız İtalya'ya 3-0 yenildi. İtalya'ya galibiyeti getiren golleri Merih Demiral (KK), Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne kaydetti. Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçını 16 Haziran Çarşamba günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galler ile oynayacak.

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Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçı olan A Grubu ilk müsabakasında İtalya'ya 3-0 yenildi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İtalya'nın galibiyet golleri Merih Demiral (KK), Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne'den geldi.

İtalya bu galibiyetle A Grubu'na 3 puanla başlarken A Milli Futbol Takımımız ilk maçında puanla tanışamadı. Grubun diğer maçında 12 Haziran Cumartesi günü Galler ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

Ay-Yıldızlı ekip, gruptaki diğer iki maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak. İtalya'dan Bakü'ye gidecek Milli Takım, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile kozlarını paylaşacak.

Maçtan önemli dakikalar

18. dakikada gelişen İtalya atağında Immobile ile verkaç yapan Insigne ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

22. dakikada İtalya tehlikeli geldi. Insigne'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Chiellini ceza sahasında kafayı vururken Uğurcan müthiş uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada İtalya'nın gelişen atağında Immobile ceza sahasında önünde bulduğu topa dönerek vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

51. dakikada Cengiz Ünder orta sahada kaptığı topla tek başına hızlı atağa kalktı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip sol çaprazda yerden çektiği şutta kaleci Donnarumma gole izin vermedi.

52. dakikada İtalya öne geçti. Sağ kanattan gelişen İtalya atağında Berardi'nin soldan altıpasa ortaladığı topu göğsüyle uzaklaştırmak isteyen Merih Demiral ters bir müdahaleyle meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi ve Gök Mavililer mücadelede 1-0 üstünlük yakaladı.

57. dakikada Locatelli'nin ceza sahası dışında yaklaşık 20 metreden çektiği şutta Uğurcan Çakır güçlükle topu kornere çeldi.

65. dakikada İtalya farkı 2'ye çıkardı. Spinazzola'nın ceza sahası içinden çektiği şutta Uğurcan'ın çeldiği topu önünde bulan Immobile fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı.

79. dakikada İtalya üçüncü kez gol sevinci yaşadı. Uğurcan'ın pas hatasıyla başlayan İtalya atağında Immobile'nin ara pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Insigne plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0

Karşılaşma İtalya'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Türkiye: 0 - 3 :İtalya

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu (Dk. 64. İrfancan Kahveci), Ozan Tufan (Dk. 64 Kaan Ayhan), Kenan Karaman (Dk. 76 Halil Dervişoğlu), Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Cengiz Ünder), Burak Yılmaz

İtalya: Donnarumma, Florenzi (Dk. 46 Di Lorenzo), Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Locatelli (Dk. 73 Cristante), Barella, Berardi (Dk. 85 Bernardeschi), Insigne (Dk. 81 Chiesa), Immobile (Dk. 81 Belotti)

Goller: Dk. 53 Merih Demiral (KK), Dk. 66 Immobile, Dk. 79 Insigne (İtalya)

Sarı kartlar: Dk. 88 Çağlar Söyüncü, Dk. 90 Halil Dervişoğlu (Türkiye)