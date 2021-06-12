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Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu 16. viyadüğü Uskumruköy mevkisinde Ankara istikametine seyir halindeki Fatih G. idaresindeki 34 LZ 0948 plakalı vinç, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince sürücü Fatih G.'ye olay yerinde ayakta müdahale edildi. Araçta bulunan Sedat A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı, tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi.

Kara yolları ekiplerince yolu temizleme çalışmaları sürüyor.

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