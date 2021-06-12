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Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucu yaralanan 1 asker, hastanede kurtarlımayarak şehit oldu.

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TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Pençe-Yıldırım Harekatı, maalesef bir şehit haberi daha geldi.

Teröristlerin füze saldırısında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Füze saldırısında yaralanan asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 11 Haziran 2021 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.

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