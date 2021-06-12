BIST 1.461
DOLAR 8,39
EURO 10,16
ALTIN 506,76
HABER /  POLİTİKA  /  SP

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara’da bir dizi temasta bulunan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Abone ol

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara’da siyasi parti temsilcileri ile görüşen TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti.

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyet Saadet Partisi ziyareti dışında aynı gün AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın yanı sıra, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’ı da ziyaret etti.

ÖNCEKİ HABERLER
LGS sonuçlarının tarihi belli oldu! Soru iptali var mı?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Macron'a tokat atan protestocu 4 ay hapis yatacak
Adana'da firari 90 kişiye operasyonu
Şişli'de kızını parka götüren baba hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç devrildi
Süleyman Özışık'tan o iddialara cevap
Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Türkiye İtalya EURO 2020 maçı golleri ve geniş özeti
Bakan Ziya Selçuk'tan kritik LGS açıklaması!
Yorumlar