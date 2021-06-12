Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara’da bir dizi temasta bulunan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara’da siyasi parti temsilcileri ile görüşen TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti.

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyet Saadet Partisi ziyareti dışında aynı gün AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın yanı sıra, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’ı da ziyaret etti.