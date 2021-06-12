Macron'a tokat atan protestocu 4 ay hapis yatacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir ziyareti sırasında tokat atan 28 yaşındaki Damien Tarel adlı saldırgana 18 ay hapis cezası verildi. Cezanın 14 ayı ertelendi.

Abone ol

Fransız haber ajansı AFP'ye göre Tarel, Valence kentindeki mahkemeye çıkarılırken de Macron'a tokat attığı sırada üstünde bulunan yeşil tişörtü giydi.

Aşırı sağcı görüşlere sahip olduğu ve "Sarı Yelekliler" hareketine yakın olduğu mahkemede aktarılan Tarel, Macron'a "anlık dürtüyle" tokat attığını savundu. Savcılık ise bunun "kasıtlı bir şiddet eylemi" olduğunu söyledi.

Kamu görevlisine saldırmaktan 18 ay hapsi istenen Tarel'in 4 ay hapis yatacağı duyuruldu. Başka bir suç işlemesi durumunda geri kalan 14 aylık hapis cezası da uygulanacak.

Macron, Fransa'nın güneydoğusundaki Tain-l'Hermitage kasabasında yaptığı ziyaretlerin ardından kalabalığa yaklaştığı sırada Damien Tarel'in saldırısına uğramıştı.

Macron'a tokat atan Tarel, 11. veya 12. yüzyıllarda Fransız kralları ve şövalyelerin savaşlarda kullandığı nara olarak bilinen "Montjoie Saint-Denis!" şeklinde bağırmış, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" diyerek bitirmişti.

Tarel'in kişisel Instagram hesabında da "Tarihi Avrupa savaş sanatları meraklısı" olduğu yazıyor ve kılıç-kalkan simgeleri yer alıyor.

Yumurta ya da pasta fırlatmayı planlamış

Mahkemedeki ifadesinde Tarel, tokatla saldırmayı planlamadığını, yumurta ya da pasta fırlatmayı düşündüğünü savundu.

Macron ise saldırgan hakkında bireysel olarak yasal bir adım atmayacağını belirtti.