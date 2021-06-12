Uluslararası İlişkiler'den mezun oldu iş bulamadı vakit geçirmek için gittiği kursta iş sahibi oldu

Bursa'da uluslararası ilişkilerden mezun olduktan sonra kapı kapı gezmesine rağmen iş bulamayan genç, vakit geçirmek için gittiği kurs sayesinde iş sahibi oldu.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitiren Büşra Yalçıner, 4 yıllık diplomasını aldıktan sonra iş bulurum ümidiyle kapı kapı gezdi, ancak bir türlü iş bulamadı.

Bu esnada vakit geçirmek için Osmangazi Halk Eğitim Merkezinin açtığı "deri eldiven düz makineci kursuna" katıldı. Bu kurs sayesinde makine kullanmayı ve deriden ağır iş eldivenleri yapmayı öğrendi.

Vakit geçirmek için gittiği kursta öğrendiği bilgilerle kendine iş bulan genç, şimdi bir iş yerinde sanayi eldivenleri imâl ediyor. 2,5 ay kursa giderek kendine iş bulan genç, herkese boş vakitlerini değerlendirme tavsiyesinde bulundu.

4 yıllık üniversite diplomasıyla değil de 2,5 ay gittiği kurs sayesinde iş bulduğunu ifade eden Büşra Yalçıner, "Ben Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. Okulu bitirdikten sonra boş vaktimi değerlendirmek için deri eldiven düz makineci kursuna katıldım. Bu kurs sayesinde deri eldiven üretmeye başladım. Üniversiteyi bitirdikten sonra mezun olduğum bölümle ilgili iş aradım, ama bulamadım. Gittiğim kurs sayesinde bana yeni bir iş imkânı doğdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Bana meslek öğrenme imkanı sunup iş bulmamı sağladılar. Ben yeni işimde ağır sanayi ve montaj eldivenleri üretimi yapıyorum. Bu kursa katıldığım için çok mutluyum. Bu kursta 2,5 ayda öğrendiğim bilgiler sayesinde iş sahibi oldum. Bence insanlar boş vakitlerini değerlendirmeliler. Üniversite bittikten sonra kendi alanlarında iş bulamıyorlarsa farklı alanlara yönelmeliler" diye konuştu.