Miçotakis'ten Türkiye'ye NATO zirvesi öncesi pozitif mesajlar

Yunanistan Başbakanı Miçotakis NATO Zirvesi öncesi Türkiye'ye olumlu mesajlar gönderdi.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye ile her zaman "pozitif bir gündeme" açık olduklarını bildirdi.

14 Haziran'da Belçika'da düzenlenecek NATO Zirvesinde Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir görüşme yapması bekleniyor.

Başkent Atina'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED7) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuşan Yunanistan Başbakanı, ülkesinde ve Avrupa Birliği (AB) genelinde devam eden Covid-19 aşılama kampanyasının yanı sıra Ankara hükümetiyle Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyonun düşülmesi konusuna vurgu yaptı.

Miçotakis "kademeli, orantılı ve geri dönülebilir" olduğu taktirde Türkiye ile pozitif bir gündeme her zaman açık olduklarını belirtti.

Miçotakis, Atina ile Ankara arasındaki diyalog sürecinin, yükselen tansiyonun düşmesine devam etmesine, Türkiye'nin AB tarafından belirlenen şartlara uyması ve Birleşmiş Milletler'in belirttiği uluslararası denizcilik hukukuna uygun adımlar atmasına bağlı olduğunu kaydetti.

Miçotakis, "Türkiye yapıcı bir diyaloğa bağlı kalmalı." diye de sözlerine ekledi.