FOX TVnin "Çalar Saat" programı sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, mahkemelik olduğu Küçükkaya ile olan tazminat davasında kendisini yalnız bırakmakla eleştirdiği kadın derneklerine tepki gösterdi.

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FOX TV haber spikerlerinde İsmail Küçükkaya’nın eski eşi öğretmen Eda Demirci, 2018 yılında şiddete uğradığını belirterek boşanma davası açmıştı. Demirci bu süreçte yaşadığı şiddet ve üzüntüden dolayı kansere yakalandığını da söylemişti.

Birbirlerine karşılıklı olarak dava açan isimlerden Küçükkaya, manevi şahsiyetinin ve kişilik haklarının zedelendiğini iddia ederek eski eşine 150 bin liralık bir tazminat davası açtı. Demirci de aynı şekilde Küçükkaya'ya karşı dava açtı.

"Milyonlar, İsmail Küçükkaya'nın ve kadın hakları savunucusu gibi görünen kişilerin gerçek yüzünü görecek"

Dün Asliye Hukuk Mahkemesi'nde duruşma görüldü. Duruşma sonrası konuşan Eda Demirci, "Eda Demirci yalnız değildir paylaşımları yapıldı ama yalnız bırakıldım. Kadın dernekleri İsmail Küçükkaya'nın ismini duyunca olayı uzaktan izlemeyi tercih etti. Ama ben pes etmeyeceğim. Milyonlar, İsmail Küçükkaya'nın ve kadın hakları savunucusu gibi görünen kişilerin gerçek yüzünü görecek!' dedi.

Bir önceki duruşma olan 2. duruşmada 6 tanık dinlenmişti. Vekillerin de katılmış olduğu duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Demirci, 'Bu, şiddete uğramış tüm kadınlar adına görev bildiğim, mücadele verdiğim bir dava.' ifadelerini kullanmıştı.