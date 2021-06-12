BIST 1.461
DOLAR 8,39
EURO 10,16
ALTIN 506,76
HABER /  DÜNYA

Çin’de bir fabrikada kimyasal sızıntı: 8 ölü

Anadolu Ajansı
Çin’de bir fabrikada kimyasal sızıntı: 8 ölü

Çin’in Guicou eyaletine bağlı Guiyang şehrindeki bir fabrikada zehirli kimyasal sızıntısı nedeniyle 8 kişi öldü.

Abone ol

Yetkililer, kimyasal sızıntının, fabrika işçilerinin tesisteki bir araçtan böcek ilaçlarında da kullanılan metil formatın sevkiyatını yapmaya çalıştıkları sırada meydana geldiğini belirtti.

Fabrikadaki kazada 8 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin’de kimyasal maddelerin işlenmesine bağlı ölümcül kazalar son yıllarda yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu.

2019'da, ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinde bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada 78 kişi hayatını kaybetmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da ortalığı birbirine katan kadın gece yarısı bekçileri peşinden koşturdu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 40'a düştü
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Migrene çare aşının fiyatı belli oldu! Cep yakıyor
TOGG Yönetim Kurulu toplantısı Gemlik tesisinde yapıldı! Fabrikadan son fotoğraf
Uluslararası İlişkiler'den mezun oldu iş bulamadı vakit geçirmek için gittiği kursta iş sahibi oldu
Prof. Dr. Kemalettin Aydın aşıya uyumda en çok endişe duyduğu yaş grubunu açıkladı
Miçotakis'ten Türkiye'ye NATO zirvesi öncesi pozitif mesajlar
DSÖ'den Kovid-19 aşısı olanlara maske uyarısı! Takmak gerekli
Başakşehir'de 16 yaşındaki kıza pitbull saldırısı ağır yaralı
Kahramanmaraş'ta rektörün kızı sınavı kazanamadı istifa ve iddialar havada uçuştu
Yorumlar 1 yorum